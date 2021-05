Proyecto artístico le cambia la cara al oeste de La Habana

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“En 1994, cuando era ya un artista reconocido que ganaba cierto dinero, me vi en pleno periodo especial (la crisis económica) y con la situación tan difícil. Me dije ‘yo no quiero ser el rico al lado de toda esta gente’ y comencé a invertir mi dinero en azulejos y cambiar el mundo y hacer esto que le llaman ‘Fusterlandia’”, recordó el artista.

“Hay alrededor de 1.000 casas tratadas por mí. Hay pequeños parquecitos, el homenaje a Gaudí, a España y el consultorio del médico de la familia”, dijo a The Associated Press Fuster, de 74 años. También “hay obras de cientos de artistas de todas partes del mundo que han venido a las bienales (de pintura) y han dejado su huella”.

May 11, 2021

