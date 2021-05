Bukele responde al llamado de auxilio de alcaldes hondureños

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Por su parte Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dijo a AP que no sabe qué hay detrás de esta entrega de vacunas: “Si es para mostrarse al pueblo salvadoreño como un gobernante dadivoso preocupado por la región o si es para generar influencia en estos países”.

“Es un acto hasta cierto punto humanitario”, dijo a The Associated Press el médico Mario Gamero, quien preside la Asociación de Infectología de El Salvador.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Published: May 13 , 2021 1 : 04 pm Updated: May 13 , 2021 1 : 52 pm

Published: May 13 , 2021 1 : 04 pm Updated: May 13 , 2021 1 : 52 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.