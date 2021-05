Colombia: renuncia canciller en medio de tensión por marchas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Creo que pudo haber pesado en su salida la airada respuesta a la comunidad internacional... Si bien es cierto que la línea del Estado colombiano ha sido mostrarse como un garantista de la ley, se hubiera podido buscar la conciliación, tener un tono más empático frente a la protesta”, dijo a The Associated Press Rafael Piñeros, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Published: May 13 , 2021 11 : 56 am

Published: May 13 , 2021 11 : 56 am

