Fernández y directora FMI se reúnen para avanzar sobre deuda

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

"La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, afirmó Fernández al término del encuentro celebrado en un hotel de Roma y que supuso la primera vez que ambos se trataban cara a cara y no de forma virtual o por teléfono.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

May 14 , 2021 11 : 48 am

Published: May 14 , 2021 11 : 48 am

May 14 , 2021 11 : 48 am

Published: May 14 , 2021 11 : 48 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.