NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Pero además de que no hay reportes oficiales que informen el falso hallazgo, las fotografías que acompañan la publicación no muestran ni a la Guardia Nacional ni un hoyo donde se encontraron boletas electorales mexicanas.

Fue entonces cuando señaló que no podía hacer frente a la guerra contra el narcotráfico solo y exigió el apoyo de las autoridades federales: “Esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional”.

Pero esto no es real. Cuando se pronunció Alfaro no dijo nada semejante. AP tampoco encontró registros en medios nacionales de que el gobernador hubiera hecho dicha solicitud a López Obrador.

Alfaro agregó que la amenaza directa a su gobierno en una manta en donde encontraron los cuerpos de los jóvenes no va a intimidar a su gestión. “Es evidente que con estos ataques quieren someter al gobierno. No lo van a lograr”, sentenció.

LOS HECHOS: Tras darse a conocer el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, el gobernador se manifestó a través de su cuenta de Twitter. Condenó lo sucedido, dio el pésame a las familias y señaló que su gobierno no se dejará intimidar. No mencionó al presidente en su publicación.

LOS HECHOS: Un experto de Harvard que rastreó el curso de los restos del cohete Larga Marcha-5B Y2 por la atmósfera dijo a AP que no existió ninguna advertencia de ese tipo, ya que Puerto Rico nunca estuvo entre los posibles sitios de impacto. Además, lo que reingresó a la atmósfera de la Tierra el 9 de mayo fueron escombros de un cohete, no una nave completa.

El PREP, como su nombre lo dice, da resultados preliminares. No sustituye el cómputo de votos, no es una encuesta de salida y no publica los resultados definitivos de la elección. El resultado final se da días después, cuando acaba el conteo de votos.

Sin embargo, las atribuciones de los integrantes del COTAPREP son limitadas, de acuerdo con respuestas entregadas a The Associated Press por el INE y documentos públicos.

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

