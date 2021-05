Compañía de oleoducto pagó rescate millonario a hackers

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Varias fuentes habían confirmado a The Associated Press que Colonial Pipeline había pagado a los delincuentes que realizaron el ataque casi 5 millones de dólares en criptomoneda para que le dieran la clave necesaria para recuperar sus datos, que habían quedado encriptados.

“Sé que es una decisión altamente controvertida”, dijo Blount al Journal. “No la tomé a la ligera. Reconozco que no me hizo sentir bien enviar dinero a gente como ésta. Pero era lo correcto para el país”.

Published: May 19 , 2021

