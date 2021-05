Demi Lovato se identifica como persona no binaria

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que “oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elles) en el futuro”.

