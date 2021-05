La ciudad de Nueva York renace tras un año de letargo

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El periodista de The Associated Press Michael R. Sisak contribuyó para este despacho

Las autoridades de la ciudad dicen que es hora de volverse a levantar tras el duro golpe sufrido por la pandemia desde el año pasado. El incipiente renacer neoyorquino quizás fue mejor ilustrado por la portada de la más reciente edición de la revista The New Yorker: Una enorme puerta entreabierta, por cuya apertura entra un rayo de luz que ilumina la silueta de los rascacielos emblemáticos de la urbe.

El tren subterráneo comenzó hace pocos días a funcionar nuevamente las 24 horas del día y para fines de mes los bares y restaurantes ya no tendrán que acatar un toque de queda que iniciaba a la medianoche. Se están comenzando a vender boletos para shows de Broadway, si bien no subirá el telón sino hasta septiembre.

