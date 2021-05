Exministro descarta injerencia de Bolsonaro en pandemia

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El periodista The Associated Press Marcelo Silva de Sousa informó desde Rio de Janeiro, y Mauricio Savarese, también de la AP, desde Sao Paulo.

“Pazuello intenta limitar la responsabilidad al ministerio e impedir que alcance al palacio presidencial”, declaró Teixeira a The Associated Press. “Será difícil que lo logre. Otros testimonios en la pesquisa y las propias declaraciones de Bolsonaro han mostrado lo contrario".

Pazuello mostró mayor sumisión como ministro que sus dos predecesores, que dejaron el cargo debido a desavenencias con Bolsonaro, en particular por la recomendación de que se usara cloroquina para tratar a pacientes con COVID-19. El ministerio, bajo Pazuello, apoyó el uso y la distribución de la píldora contra la malaria, incluso cuando su eficacia contra el coronavirus no había sido demostrada.

“El presidente me dijo a mí y a cada ministro varias veces: la persona para hablar sobre asuntos de salud es el ministro Pazuello. Así que nunca, nunca --y lo repetiré-- ni una sola vez se me llamó para recibir instrucción del presidente en sentido contrario”, agregó.

