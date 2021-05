Sirios en el extranjero votan en presidenciales simbólicas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El conflicto ha remitido en los últimos años, pero el país sigue desgarrado. Miles de soldados extranjeros ocupan bases en distintas zonas del país. Los comicios no se celebrarán en al menos cuatro provincias controladas por la oposición y las fuerzas kurdas, lo que impedirá que cerca de 8 millones de sirio ejerzan su derecho al voto. También es probable que muchos refugiados no participen en los comicios organizados por las embajadas sirias.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

May 20 , 2021 2 : 55 am

Published: May 20 , 2021 2 : 55 am

May 20 , 2021 2 : 55 am

Published: May 20 , 2021 2 : 55 am

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.