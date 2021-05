Con temor y enojo, argentinos vuelven a estricta cuarentena

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Las matemáticas no dan. Estábamos trabajando a veces con 60 cubiertos en la vereda y podría duplicarlo atendiendo adentro, pero no se puede. Y de ahora en más, haciendo delivery, jamás vamos a compensar las pérdidas que vienen de antes", se lamentó.

“Podrá ser correcto lo que anunció el presidente... el tema es que hay 10 personas que trabajan acá que se ven afectados directamente”, dijo el viernes a The Associated Press Nicolás Peterlin, encargado de un restaurante en Buenos Aires.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.