Jill Biden dice a "dreamers" que ellos la inspiran

NEW YORK – La primera dama de Estados Unidos Jill Biden les dijo el jueves a inmigrantes jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños que se siente “inspirada” por ellos, porque no sólo recibieron una educación universitaria, sino que “lucharon por ella”.

