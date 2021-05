Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

LOS HECHOS: El Instituto Nacional Electoral (INE) de México dijo que la pluma utilizada en el video no es la que distribuirá en las casillas de votación y que los marcadores que entregará a los votantes utilizan una cera imposible de borrar. The Associated Press encontró que la misma grabación circula en internet desde 2020 para afirmar falsedades sobre los comicios ese año en Bolivia y este año en Perú.

LOS HECHOS: Tungüí Rodríguez es el ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, y fue detenido y extraditado a México desde España por presunto desvío de recursos para la reconstrucción del sismo de 2017. La investigación sobre el accidente en el metro, ocurrido el 3 de mayo, no ha arrojado responsables aun ni se ha determinado que haya sido un atentado.

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó a The Associated Press que lo que la grabación muestra en realidad es una agresión a elementos del Ejército Nacional Colombiano, específicamente a soldados del Batallón de Artillería de la Quinta Brigada.

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Published: May 21 , 2021 9 : 09 am

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Published: May 21 , 2021 9 : 09 am

