Nivel de contagios de COVID-19 en EEUU más bajo en 11 meses

El promedio de nuevos casos para un periodo de siete días cayó por debajo de 30.000 diarios esta semana, Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), señaló que el número de contagios no había sido tan bajo desde el 18 de junio de 2020. El promedio de muertes en los últimos siete días también cayó a 552 —una tasa no registrada desde julio del año pasado. Es un desplome drástico desde que la pandemia llegó a un pico devastador en enero.

