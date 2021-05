Hombre acusado de dejar excremento en una instalación judía comparece ante la Corte

David Selig is the Digital Executive Producer at WPLG, overseeing Local10.com.

Layron Livingston made the move from Ohio's Miami Valley to Miami, Florida, to join the Local 10 News team.

Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.

“Tiene sus raíces en el odio y el antisemitismo”, aseguró el rabino Mendy Tennenhaus, de Chabad of South Broward a Local 10 News sobre las acciones captadas por la cámara fuera de sus instalaciones. “Él eligió traerlo aquí y no a otro lugar. Eligió las palabras que usó”.

Man accused of dropping off bag of feces at Chabad of South Broward

Man accused of hate crime at Chabad of South Broward appears in court

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.