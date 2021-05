Expresidentes panameños pedidos a juicio por caso Odebrecht

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) no reaccionaron de inmediato a lo declarado por la fiscal. Tampoco lo hicieron sus respectivos equipos legales. No obstante, ambos exgobernantes han negado antes que hayan recibido coimas de Odebrecht a cambio de contratos multimillonarios con el Estado o beneficios para la constructora.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Published: May 26 , 2021 4 : 35 pm Updated: May 26 , 2021 5 : 11 pm

Published: May 26 , 2021 4 : 35 pm Updated: May 26 , 2021 5 : 11 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.