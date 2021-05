México: Peligran ruinas arqueológicas de Teotihuacan

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La aún misteriosa ciudad fue una de las más grandes del mundo entre el año 100 a. C. y 750 d. C. Sin embargo, la ciudad fue abandonada antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV. Incluso su verdadero nombre sigue sin estar claro, ya que los aztecas le otorgaron su denominación actual.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.