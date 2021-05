California: Atacante ya había hablado de matar gente a tiros

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Se trata del 15vo asesinato en masa en Estados Unidos este año, todos ellos tiroteos que han cobrado al menos cuatro vidas cada uno para un total de 86 muertes, según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University.

“Nunca le creí y nunca sucedió. Hasta ahora”, dijo entre lágrimas Cecilia Nelms a The Associated Press el miércoles después del ataque ocurrido a las 6:30 de la mañana en una instalación de tren ligero de la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus siglas en inglés).

Published: May 27 , 2021 11 : 18 am

