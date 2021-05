EEUU: Tribus y estados podrán bloquear proyectos energéticos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Michael Regan, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), señaló en un comunicado enviado a The Associated Press que la nación “tiene graves problemas de agua que abordar” y añadió que “no dudaré en corregir las decisiones que debilitaron la autoridad de los estados y de las tribus para proteger sus aguas”.

