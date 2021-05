Guatemala: arrestan a 10 sospechosos de desapariciones

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Una de las cosas que recuerdo fue que me regaló una perrita que llamamos ‘Libertad’”. La mascota se perdió y su papá a modo de aprendizaje le dijo que era su responsabilidad y que para que no lo castigara debía convencerlo de que había aprendido la lección. "Recuerdo que hasta fui a la biblioteca para aprender sobre responsabilidad. Lo convencí, no me castigó”, dijo Figueroa.

En un mensaje a periodistas la fiscalía informó que hubo 10 detenidos en 17 allanamientos pero no hizo públicos sus nombres. Sin embargo, un trabajador de la parte querellante que no está autorizado a hablar del caso, dijo que entre los arrestados hay por lo menos un general en situación de retiro.

El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó a The Associated Press las ordenes de detención emitidas por el caso.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

May 27 , 2021 10 : 19 am

Published: May 27 , 2021 10 : 19 am Updated: May 27 , 2021 2 : 32 pm

May 27 , 2021 10 : 19 am

Published: May 27 , 2021 10 : 19 am Updated: May 27 , 2021 2 : 32 pm

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.