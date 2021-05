Madre de policía muerto en el Capitolio exige investigación

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

WASHINGTON – Los familiares de Brian Sicknick quiere conocer hasta el último detalle del asalto de los partidarios del presidente Donald Trump al Capitolio el 6 de enero, en que se desmayó y luego murió el jefe de policía. No entienden por qué los legisladores no quieren lo mismo.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.