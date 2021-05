Pese a la pandemia, la paga de ejecutivos siguió subiendo

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La paga media para un director general en una compañía en el S&P 500 llegó a 12,7 millones de dólares en 2020, de acuerdo con datos analizados por Equilar para The Associated Press. Eso significa que la mitad de los directores generales en el estudio ganaron más y la mitad ganaron menos. Representa 5% más que la paga media para el mismo grupo de ejecutivos en 2019 y una aceleración respecto al aumento de 4,1% del período previo.

