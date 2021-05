Leopoldo López: Keiko Fujimori defenderá democracia en Perú

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

López, quien llegó a Lima para participar en un foro político e ingresó con un permiso especial otorgado por el gobierno del presidente Francisco Sagasti, dijo a The Associated Press que en los comicios presidenciales del 6 de junio los peruanos tendrán “una elección entre libertad y dictadura, entre el comunismo y la democracia”.

Published: May 29 , 2021 10 : 33 pm Updated: May 29 , 2021 10 : 55 pm

