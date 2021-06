Pese a vacunas, hogares de ancianos sufren brotes de COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Pero la reunión fue breve. Las visitas fueron suspendidas luego de seis semanas cuando un empleado dio positivo de coronavirus y Wells dijo que las visitas aún no han vuelto a la normalidad pese a que no ha habido brotes.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.