Informe evalúa respuesta de FCC en Puerto Rico tras huracán

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El reporte dice que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no esbozó específicamente qué acciones debía adoptar la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para ayudar a restaurar la infraestructura de telecomunicaciones, y que la agencia sólo recibió un aporte público limitado y no compartió sus acciones ni hallazgos.

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.