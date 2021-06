AMC planea vender acciones pero alerta de frenesí bursátil

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Creemos que la volatilidad reciente y nuestros precios de mercado actuales reflejan una dinámica comercial y de mercado no relacionada con nuestro negocio subyacente, o con los fundamentos macroeconómicos o de la industria, y no sabemos cuánto tiempo durarán estas dinámicas”, dijo AMC en la presentación. “Dadas las circunstancias, desaconsejamos invertir en nuestras acciones ordinarias de Clase A, a menos que se esté dispuesto a correr el riesgo de perder la totalidad o una parte sustancial de su inversión”.

