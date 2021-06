Colombia flexibiliza medidas pese a grave situación de COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Sin que existan medidas tendientes a disminuir o a prevenir el contagio y la transmisibilidad tan alta que tenemos en este momento es completamente absurdo”, dijo a The Associated Press Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. “El momento es crítico, las urgencias hospitalarias están por encima del 160%, algunos centros alcanzan el 200% y hay gente que espera en urgencias 24 o 48 horas ventiladas esperando una UCI”, agregó.

“Eso no quiere decir que no podamos tener un cuarto pico… continuamos con el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento”, advirtió el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el jueves en una declaración oficial.

