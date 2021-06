Elecciones en México: ¿un pase libre o un freno a AMLO?

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sin embargo, las medidas para atajar la violencia no han estado en el centro de esta campaña, lamentó Samuel González, fundador de la oficina especializada en Delincuencia Organizada de la fiscalía mexicana. Por eso no prevé grandes cambios.

El antaño todopoderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo una debacle en las elecciones de 2018 y no parece muy recuperado. Y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) o el de la Revolución Democrática (PRD) no están mejor. Sólo Movimiento Ciudadano, que ha agrupado a candidatos de perfil muy diverso pero populares, parece ir cobrando fuerza aunque sigue siendo un partido minoritario.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.