Caen precios de apartamentos en los edificios de Trump

Un estudio de The Associated Press de unas 4.000 transacciones de los últimos 15 años en 11 edificios de la marca Trump en Chicago, Honolulu, Las Vegas y Nueva York halló que los precios de algunos departamentos y suites de hotel ofrecidos en venta han caído en un tercio o más.

NEW YORK – El edificio tiene una vista espectacular de Manhattan, su spa ofrece masajes terapéuticos y el restaurante con acceso desde el vestíbulo ofrece carne de primera, pero lo mejor es que muchos departamentos de la Torre Trump se venden con grandes descuentos, siempre y cuando al comprador no le moleste el apellido sobre la fachada.

