México: Samuel García, de candidato "viral" a gobernador

“Sí, es un influencer, yo lo sigo en Facebook y así me informé sobre él en las campañas. Me gustaron sus propuestas y además se opuso a los políticos tradicionales que han gobernado antes aquí y propuso conseguir dinero para Nuevo León del gobierno federal”, dijo a AP en la Macroplaza Fernando Gutiérrez, de 24 años.

Ramos indicó que García y otros candidatos destinaron grandes sumas de dinero en la difusión de anuncios en Facebook. The Associated Press corroboró en la sección pública de transparencia de la página del candidato, que éste ha gastado más de 7,7 millones de pesos, unos 388.000 dólares, en anuncios entre agosto de 2020 y el 5 de junio.

“¡Que bajes la pierna! ¡No andes enseñando la pierna! Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando”, le espetó García a su esposa en el video transmitido por la cuenta de Rodríguez, que tiene 1,6 millones de seguidores.

