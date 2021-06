ProPublica: Superricos en EEUU casi no pagan impuestos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Un vocero de Soros, quien ha apoyado que se aumente los impuestos a los ricos, dijo a ProPublica que el multimillonario perdió dinero en sus inversiones de 2016 a 2018, y por eso no debía pagar los impuestos federales correspondientes a esos años. Musk respondió al pedido de declaraciones de ProPublica con el signo de interrogación ”?” y no respondió a las preguntas.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, no pagó el impuesto sobre la renta en 2007 y 2011. El impuesto sobre la renta de Elon Musk, fundador de Tesla, fue cero en 2018. El financista George Soros, durante tres años seguidos no pagó el impuesto federal sobre la renta, de acuerdo con un informe de la organización de periodismo de investigación ProPublica publicado el martes.

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.