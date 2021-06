Residentes de Edgewater luchan por quedarse en sus hogares después de ser notificados repentinamente que debían irse

Layron Livingston made the move from Ohio's Miami Valley to Miami, Florida, to join the Local 10 News team.

Primera prioridad para los residentes calificados para regresar a Hamilton on the Bay cuando la construcción esté completa.

En Aimco, siempre estamos enfocados en hacer lo mejor para nuestros residentes. Como edificio de 40 años, Hamilton on the Bay ha estado en mal estado durante muchos años y sufrió daños significativos por huracanes en 2017. Esperábamos renovar el edificio ‘alrededor’ de los residentes, pero la condición final del edificio y las reparaciones necesarias hicieron insostenible ese plan. Específicamente, los elevadores de desechos deben reemplazarse, lo que nos obliga a vaciar el edificio.

“Nadie aquí está diciendo que un propietario no puede rescindir los contratos de arrendamiento, nadie está diciendo que un propietario no puede comprar un edificio y cambiar un edificio, pero lo que sucedió aquí se basa en mentiras”, afirmó el abogado David Winker. “Cada una de estas historias involucra un cebo y un cambio. En la ley, lo llamamos una práctica comercial desleal. Se les pidió que firmen algo, se les hicieron promesas, las promesas eran falsas. Nunca tuvieron la intención de incluirlos”.

Las personas discapacitadas, que no pueden o no quieren moverse, desean quedarse donde están.

“Entiendo lo que quieren hacer”, señaló Larry Schatz, residente discapacitado de Hamilton on the Bay. “Pero, a costa nuestra, no está bien”.

“No es aceptable que esta corporación multimillonaria, o cualquier otra corporación para el caso, venga al sur de Florida a comprar edificios con la única intención de expulsar a los residentes que han vivido en la misma casa durante décadas”, comentó Greg Frank, residente de Hamilton on the Bay.

Muchas de esas personas han llamado hogar a Hamilton on the Bay en el vecindario Edgewater de Miami durante décadas.

