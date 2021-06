La meta de Harris en Latinoamérica era enviar un mensaje

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Las autoridades fronterizas estadounidenses encontraron casi 19.000 menores no acompañados en marzo, la cifra mensual más alta hasta la fecha. En total, hubo más de 170.000 intercepciones en la frontera en abril, la cifra más alta en más de 20 años. Los números no son totalmente comparables ya que ser detenidos bajo normas relacionadas con la pandemia no acarrea consecuencia legal alguna, con lo que los migrantes pueden seguir intentando cruzar la frontera.

Harris suele mencionar su creencia de que “la mayoría de la gente no quiere abandonar sus hogares”, tal como dijo en su reunión con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Afirmó que desea restaurar la esperanza en la región para que la gente no se vea forzada a huir al norte en busca de mejores oportunidades económicas.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.