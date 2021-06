Argelia elige nuevo parlamento, activistas planean boicot

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El Consejo Constitucional anunció el sábado que los resultados no se conocerán antes de 15 días debido al gran número de candidatos y a la necesidad de garantizar que no se comete fraude, como el que marcó los últimos comicios.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.