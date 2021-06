EEUU: Caen casos de COVID-19, pero aún hay riesgos

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Tan sólo porque tenemos suerte en junio no significa que seguiremos teniendo suerte a fines del otoño y en el invierno”, dijo Wen, quien fue comisionada de salud de la ciudad de Baltimore. “Bien podríamos tener variantes que sean más contagiosas, mas virulentas, y que aquellos que no tienen inmunidad o cuya inmunidad está disminuyendo pudieran ser nuevamente susceptibles a la enfermedad”.

(Copyright 2021. The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.