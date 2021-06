Fuente AP: Justicia solicitó en secreto registros de McGahn

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Durante el gobierno del presidente Trump el Departamento de Justicia fue deshonesto en muchos aspectos, entiéndanlo”, dijo Pelosi al programa “State of the Union” de CNN. “Esta es simplemente otra expresión de sus actividades deshonestas”.

La revelación extraordinaria de que el Departamento de Justicia intentó obtener los registros de un abogado de la Casa Blanca en funciones y de otros altos mandos, noticia que fue reportada en primera instancia por The New York Times, genera interrogantes sobre qué tan lejos estaba dispuesto a llegar el gobierno de Trump para averiguar quién podría ser el responsable de difundir información perjudicial acerca de su gobierno.

