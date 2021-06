Chile: médicos piden confinamiento total para frenar COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El COLMED se retiró hace unas semanas de una mesa de asesores del gobierno tras afirmar que sus propuestas no eran escuchadas y luego de que se rechazó su demanda de no implementar el “pase de movilidad”. Los próximos días mostrarán si, como temen los médicos, este permiso de traslado influyó en el aumento de infectados.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.