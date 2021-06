Empresas usan entrevistas por computadora para contratar

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

HireVue señala que la mayoría de los clientes en realidad no usan las evaluaciones basadas en inteligencia artificial de la empresa. Por ejemplo, el distrito escolar de Atlanta ha usado HireVue desde el 2014, pero dice que depende de 50 reclutadores humanos para calificar las entrevistas grabadas. Target dijo que la pandemia la llevó a reemplazar las entrevistas en persona con las de HireVue, pero la empresa le dijo a la AP que depende de sus propios empleados — no de los algoritmos de HireVue — para ver y evaluar los videos pregrabados.

La empresa de propiedad privada ayudó a crear un mercado para entrevistas por video “a la carta”. Entre sus clientes conocidos están las tiendas Target e Ikea, grandes empresas tecnológicas como Amazon, bancos como JP Morgan y Goldman Sachs, gigantes petroleros, cadenas de restaurantes, supermercados, aerolíneas, líneas de crucero y distritos escolares. The Associated Press se puso en contacto con varios empleadores de marcas comerciales que usan la tecnología; la mayoría se negó a comentar al respecto.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.