Reserva Federal pondera fin a bajas tasas de interés en EEUU

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sin embargo, el empleo no ha aumentado al mismo ritmo. El crecimiento de plazas abiertas no ha llegado al millón mensual —la cifra que Powell ha fijado como meta—, aunque es evidente que los empleadores están interesados en contratar gente, como se evidencia por la cifra récord de empleos disponibles.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.