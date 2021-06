Corte Suprema rechaza tercera impugnación a ley "Obamacare"

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El periodista de The Associated Press Ricardo Alonso-Zaldivar contribuyó para este despacho

Debido a que desestimó el caso por la falta de legitimación de la parte demandante —la capacidad de demandar— el tribunal en realidad no se pronunció sobre si el mandato individual es inconstitucional, ahora que no hay sanción por no tener seguro. Tribunales inferiores habían anulado el mandato, mediante fallos que ahora fueron borrados por el fallo de la Corte Suprema.

Las principales disposiciones de la ley incluyen protección para personas con afecciones de salud preexistentes, una gama de servicios preventivos sin costo y la expansión del programa Medicaid, que asegura a las personas de bajos ingresos, incluidos quienes trabajan en empleos que no pagan mucho o que no otorgan seguro médico.

Published: June 17, 2021 10:26 am Updated: June 17, 2021 11:50 am

