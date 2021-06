EEUU: Presentan propuesta para eliminar trabajo forzado

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El senador Jeff Merkley y la representante Nikema Williams, demócratas, le dijeron a The Associated Press que presentarán de nuevo una propuesta para revisar la 13ra Enmienda, que prohíbe la esclavización y la servidumbre involuntaria, excepto como forma de castigo penal. Esa excepción, que ha sido reconocida desde 1865, ha llevado a la práctica común de trabajos forzados por delincuentes.

