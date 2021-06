Royal Caribbean lanza nuevas políticas COVID

Andrew Perez is a South Florida native who joined the Local 10 News team in May 2014.

Mariner of the Seas está programado para partir el 23 de agosto desde Puerto Cañaveral.

Symphony of the Seas está programado para partir el 14 de agosto desde Miami.

Allure of the Seas está programado para partir el 8 de agosto desde Puerto Cañaveral.

Odyssey of the Seas está programado para partir el 31 de julio desde Fort Lauderdale.

Freedom of the Seas está programado para partir el 2 de julio desde Miami.

Aquellos que no puedan proporcionar un comprobante de vacunación tendrán que pagar $136 por las pruebas de coronavirus y tendrán acceso restringido a algunos eventos y lugares. No podrán hacer reservaciones para el comedor principal y tendrán que usar mascarillas en el interior.

