Joven de 19 años acusado de disparar a personas en Phoenix

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La policía de Phoenix de momento no respondió un mensaje de The Associated Press en busca de confirmación de la declaración de Tricarico sobre un tiroteo previo.

La policía dijo que Tricarico admitió haber hecho algunos de los disparos y no quiso hablar de otros, pero negó haberle disparado a una mujer o haber matado al hombre, a quien la policía no ha identificado. Tricarico le dijo a la policía que hace un mes, cuando era guardia de seguridad, estuvo involucrado en otro tiroteo en Phoenix y creía que personas lo seguían debido a eso, según los documentos.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.