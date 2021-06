AMLO anuncia investigación a fondo por ataques en México

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Aunque el gobierno de López Obrador exhibe, luego de tres años en el poder, como un éxito su política de seguridad, que se sustenta bajo el lema de “abrazos, no balazos”, analistas aseguran que sus medidas no han sido favorables.

“Los mexicanos se han ido acostumbrando a todas estas atrocidades sin que haya una reacción real”, dijo Morera a The Associated Press. Agregó que ante “tanta violencia la gente prefiere no asumir el dolor del otro y entonces voltea hacia otro lado”.

Ortiz también solicitó a las autoridades que aclaren si son creíbles o no los mensajes que se están divulgando en redes y que piden a la gente no salir de sus casas ante la posibilidad que sean avisos tendenciosos del propio crimen organizado para generar aún más miedo.

Tras condenar los eventos el gobernante afirmó que “todo indica que no fue un enfrentamiento sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación”.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.