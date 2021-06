EEUU amplia recepción de migrantes de "Quedate en México"

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Esta estimación puede quedarse corta porque hay cerca de 7.000 casos casos denegados -sobre todo en San Diego- y más de 32.000 fueron desestimados -la gran mayoría en Texas-, según el centro de investigación Transactional Records Access Clearinghouse de la universidad de Siracusa. No se sabe cuántos casos fueron rechazados porque los migrantes no se presentaron ante la corte.

Beneficiará a personas con casos “que fueron dados por terminados o fueron desestimados in absentia”, es decir, que se cerraron porque los migrantes no se presentaron a las audiencias.

SAN DIEGO – Estados Unidos ampliará el procesamiento de solicitudes de asilo del programa “Quédate en México” a casos cerrados o desestimados por la administración de Donald Trump, lo que abre la posibilidad de que miles de migrantes tengan una nueva oportunidad de recibir protección humanitaria, confirmó a The Associated Press el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés.

