Argentina supera las 90.000 muertes por COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El médico Luis Cámera, uno de los integrantes del comité científico que asesora al Ministerio de Salud, dijo a The Associated Press que el gran volumen de contagios que se produjo en mayo y parte de junio "terminó complicando” la situación y disparando los decesos.

Pero la preocupación sigue puesta en las muertes reportadas diariamente, que no bajan de las 500 desde hace semanas. Los médicos lo atribuyen al pico de contagios que se produjo hace más de un mes y a que una mayor proporción de pacientes entre 40 y 60 años - que no estaban vacunados entonces- ocuparon las unidades de cuidados intensivos. Estos enfermos pasan más tiempo en terapia y mientras más se extiende su estadía aumenta la posibilidad de que se sufran complicaciones y fallezcan.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.