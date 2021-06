Buffett renuncia como fideicomisario de la Fundación Gates

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Durante años he sido fideicomisario, además de fideicomisario inactivo, de un solo destinatario de mis fondos: la Fundación Bill y Melinda Gates (BMG). Ahora renuncio a ese puesto, tal como lo he hecho en todos los directorios corporativos que no sean los de Berkshire”, dijo Buffett en un comunicado.

Published: June 23, 2021 10:55 am Updated: June 23, 2021 11:34 am

