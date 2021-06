Gioconda Belli: “Ortega no está dispuesto a perder el poder”

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Ortega “está exponiéndose a la crítica mundial, pero no le importa absolutamente nada con tal de perpetuarse en el poder. Ese es su objetivo: él no está dispuesto a perder el poder”, afirmó la reconocida poeta, que apoyó activamente al primer gobierno sandinista en la década de 1980.

En una entrevista con The Associated Press, la autora de “La mujer habitada” y "Fiebres de la memoria” lamentó que Ortega haya ordenado encarcelar a cinco aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre y a otros 13 opositores pese a que gobiernos y organismos internacionales lo han instado a garantizar comicios libres y transparentes.

