NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Al asumir la presidencia, Biden emitió una orden ejecutiva válida durante sus primeros 100 días de gobierno para requerir el uso de cubrebocas en edificios y terrenos federales y en transportes interestatales. Sin embargo, la orden presidencial no contemplaba sanciones contra quienes no siguieran la política.

“Pero en los países pobres los trabajadores de la salud y las personas con condiciones subyacentes no pueden acceder a ellas. Esto no sólo es manifiestamente injusto, también es contraproducente”, alertó.

Estados Unidos no dona sus vacunas porque sus ciudadanos no las quieren

LOS HECHOS: La oficina del asistente ejecutivo de la prisión ADMAX en Colorado, Estados Unidos, a la cual Guzmán fue transferido tras su sentencia en Nueva York, dijo a The Associated Press que la versión que circula en las redes es “completamente falsa”.

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

