Compañía de Trump podría enfrentar cargos penales en NY

“Los cargos son absolutamente indignantes y sin precedentes, si es que de hecho son interpuestos. Esto es sólo para vengarse de Donald Trump”, le dijo a The Associated Press el viernes. “Vamos a declararnos inocentes y vamos a presentar una solicitud para que sean sobreseídos”.

Ron Fischetti, abogado de la Trump Organization, dijo que se reunió en forma virtual con los fiscales el jueves durante aproximadamente una hora y media para intentar convencerlos de que no interpongan una acusación penal formal contra la compañía, pero señaló que no sería inesperado que haya cargos.

